Arriva un prolungamento della sospensione dei voli sulle aree mediorientali da parte di Ita Airways. La compagnia, di concerto con il Gruppo Lufthansa, ha deciso di estendere lo stop ai collegamenti da e per Tel Aviv fino al prossimo 2 aprile e quelli su Dubai fino al 28 marzo.

“Gli aeroporti di Dubai stanno riducendo significativamente il numero di voli per ragioni di capacità e alle compagnie del Gruppo Lufthansa è stato imposto dall’autorità aeroportuale di cancellare tutti i voli nel periodo menzionato - si legge sul sito del vettore -. Il Gruppo Lufthansa valuterà in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto non vi è alcuna garanzia che un volo o l'orario di volo richiesto vengano approvati”.

I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.

