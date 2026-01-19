C’è un nuovo antagonista per Michael O’Leary e si potrebbe dire che in questo caso il ceo di Ryanair ha trovato pane per i suoi denti. È

stato uno scontro verbale dai toni accesi quello che si è consumato nelle ultime ore tra il manager irlandese e Elon Musk, il tycoon multimiliardario proprietario di Tesla e, tra gli altri, di Starlink, il fornitore globale di servizi wi-fi.

Proprio il servizio Starlink è stato la causa scatenante, ha poi spiegato la Reuters: O’Leary aveva infatti rifiutato la proposta di Musk di installarlo sulla sua flotta, spiegando che avrebbe impattato sui costi del carburante per 250 milioni all’anno a causa della resistenza provocata dall’antenna. Motivazione rigettata dal tycoon che ha accusato la controparte di essere male informata.

Da qui i toni si sono accesi, tra un reciproco scambio di ‘idiota’, con il ceo della low cost che ha accusato Musk di non sapere nulla di aviazione, aggiungendo definizioni pesanti sul suo social X e ricevendo per contro la definizione di incapace nel suo ruolo. Fino a chiederne il licenziamento, magari acquistando la stessa low cost per farlo.