A partire da oggi, 15 gennaio, verranno sospesi tutti i voli di Lufthansa da e per Israele. Il vettore ha inoltre dato istruzioni al personale affinché si prepari alla partenza, a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza regionale, mentre aumentano le tensioni per una possibile azione militare statunitense contro l’Iran. Lo riporta il media israeliano Channel 12.

Per quanto riguarda, invece, Ita Airways, fonti della compagnia riportano che il vettore continuerà a operare su Tel Aviv ma, sulla base dell’evoluzione della situazione in Medioriente, ha sospeso i voli notturni al momento fino a martedì 20 gennaio.

Quel che è certo è che si stanno implementando misure di sicurezza in risposta alle tensioni in corso e al potenziale impatto sulle operazioni di volo nella regione.

Come riporta Il Sole 24 Ore il Gruppo Lufthansa ha inoltre annunciato che le sue compagnie aeree eviteranno lo spazio aereo iraniano e iracheno “fino a nuovo avviso”, a seguito sempre delle minacce statunitensi contro l’Iran.