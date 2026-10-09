Collegamenti interrotti e voli cancellati a Riad, dopo che un missile dei ribelli Houti ha colpito nell’aeroporto un Airbus di Saudia e altri razzi sono caduti sullo scalo.

L’attacco, avvenuto nella giornata di ieri, ha provocato un immediato stop dei collegamenti con l’Arabia Saudita, con oltre 300 voli cancellati nella sola giornata di ieri.

Oggi, numerose compagnie straniere, da Lufthansa a ITA, da Air France-Klm a Air India, hanno deciso di interrompere i collegamenti con Riad con diverse date di stop: Air India fino al 10, come anche IndiGo e Akasa Air, mentre Lufthansa e ITA fino al 16 ottobre.