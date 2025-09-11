Ryanair: al via la partnership con Skyscanner

Entra anche Skyscanner nella rete di partnership di Ryanair. Prosegue l’apertura della low cost a soggetti online terzi attraverso accordi di collaborazione che consentono, come in questo caso, l’accesso diretto ai contenuti della compagnia.
“Siamo lieti di annunciare il nostro accordo di partnership con Skyscanner – sottolinea Dara Brady, chief marketing officer -: grazie a questo nuovo accordo, i clienti di Skyscanner potranno cercare i voli a basse tariffe di Ryanair con la garanzia di una piena trasparenza dei prezzi. Non vediamo l’ora di collaborare con Skyscanner nei prossimi mesi”.
L’intesa punta a garantire piena trasparenza sui prezzi dei voli e dei servizi ancillari. “La partnership con Ryanair consentirà ai nostri milioni di utenti di accedere direttamente alla vasta rete di rotte della compagnia, fornendo loro ulteriori spunti di viaggio e aiutandoli a esplorare destinazioni entusiasmanti”, conclude Catriona King, VP Commercial di Skyscanner.
