Ryanair pronta a tagliare un altro milione di posti in Spagna

Continua lo scontro tra Ryanair e la Spagna. La low cost, poche settimane dopo aver annunciato un taglio da un milione di posti per l’inverno, ha precisato che procederà a tagliare un pari numero di seggiolini anche per l’estate, se Aena (la società che gestisce gli aeroporti spagnoli) non ridurrà le tasse aeroportuali.

Come riporta preferente.com l’annuncio è arrivato dal ceo Michael O’Leary nel corso di un’intervista al Financial Times.

Il vettore ha già eliminato le sue operazioni in città come Santiago de Compostela, Jerez de la Frontera, Tenerife Norte e Vigo, oltre a tagliare le frequenze a Saragozza, Santander, Asturie e Vitoria. Nei giorni scorsi, comunque, il Ministero dei trasporti ha minimizzato l’impatto dei tagli di Ryanair, affermando che altre compagnie sono intervenute sugli spazi lasciati liberi dagli irlandesi.