Club Med aprirà nel 2028 la sua terza struttura in Indonesia

Sorgerà a Manado, la capitale della provincia indonesiana del Sulawesi Settentrionale, la terza struttura a marchio Club Med in Indonesia. L’all inclusive aprirà nel 2028 e sarà situato a circa 70 minuti dall’aeroporto internazionale Sam Ratulangi. Disporrà di 250 camere con vista sul Mar delle Molucche e sul Monte Klabat e offrirà una combinazione di cucina internazionale e sapori locali di Manado. Gli ospiti avranno accesso ai servizi tipici di tutti i Club Med, come miniclub, programmi per famiglie, attività sportive e culturali.

Sempre in Indonesia l’azienda sta inoltre rinnovando il contratto di utilizzo del territorio per Club Med Bali, la struttura aperta nel 1984, e ristrutturando la sua proprietà di Bintan, operativa dal 1997.

“L’Indonesia è un mercato che amiamo profondamente – sottolinea Gregory Lanter, deputy ceo di Club Med – e grazie a questo nuovo accordo di gestione con GKB portiamo il nostro esclusivo mix di lusso all-inclusive premium ed esperienze immersive nella natura mozzafiato del Nord Sulawesi”.

Il progetto del nuovo resort, spiega TopHotelNews, è stato concepito con particolare attenzione alla sostenibilità, puntando a ottenere la certificazione BREEAM “Very Good”. Si prevede inoltre che il Club Med Manado che il resort creerà oltre 1.000 posti di lavoro diretti e indiretti.