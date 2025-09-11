TTG Italia
Italian Exhibition Group

Club Med chiude
il primo semestre
in crescita

Club Med chiudeil primo semestrein crescita

Si chiude in crescita il primo semestre del Club Med. Il tour operator d’Oltralpe ha archiviato il periodo con un volume d’affari a quota 1,175 miliardi di euro, pari a un +4% anno su anno a cambio costante.

Balzo in avanti per l’operating income, che cresce del 17% arrivando a 155 milioni di euro.

L’Average Daily Rate (Adr) cresce del 5% a tassi di cambio costanti, raggiungendo i 257 euro. Un risultato che, come sottolinea la nota dell’operatore, riflette “la trasformazione del modello di business e la forte accelerazione della crescita nelle vacanze in montagna”.

“Club Med ha registrato una performance solida nel primo semestre, riflesso della buona esecuzione della strategia Premium All Inclusive e dell’instancabile impegno dei nostri team in tutto il mondo” è il commento del presidente Stéphane Maquaire. Che aggiunge: “Le prenotazioni per il resto del 2025 e per il 2026 mostrano un trend positivo, nonostante il contesto incerto, sostenuto da una forte domanda per le destinazioni di montagna e per esperienze di alto livello”.

Il tasso medio di occupazione camere resta stabile al 70%. Per quanto riguarda i mercati di riferimento, al primo posto si conferma la Francia, con il 30% del volume d’affari globale, seguito da Brasile e Stati Uniti.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana