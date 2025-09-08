Club Med propone i micro-reset a corto raggio

Brevi fughe rigeneranti per spezzare la routine del rientro al lavoro. È questa la nuova tendenza che si affaccia sul mercato del turismo secondo Club Med, un modo per affrontare il cosiddetto post-holiday blues classico del mese di settembre.
Per cancellare la stanchezza, il calo di motivazione e le difficoltà di concentrazione, spesso un micro-reset post vacanza, senza affrontare lunghe distanze o pianificazioni complesse, aiuta a compensare.
Ecco quindi che Club Med propone microvacanze su destinazioni di corto raggio, per dei piccoli break che possano favorire un ritorno alla quotidianità meno traumatico. Fra le proposte, il Club Med Marrakech La Palmeraie, perfetto per un’immersione tra cultura e relax; e ancora il Club Med Magna Marbella, che è pensato per chi associa la rigenerazione al movimento. In Italia, la proposta guarda al Club Med Cefalù, che valorizza la dimensione più autentica della Sicilia e favorisce la calma e la riflessione.
Remo Vangelista