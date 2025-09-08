Club Med propone i micro-reset a corto raggio

Brevi fughe rigeneranti per spezzare la routine del rientro al lavoro. È questa la nuova tendenza che si affaccia sul mercato del turismo secondo Club Med, un modo per affrontare il cosiddetto post-holiday blues classico del mese di settembre.

Per cancellare la stanchezza, il calo di motivazione e le difficoltà di concentrazione, spesso un micro-reset post vacanza, senza affrontare lunghe distanze o pianificazioni complesse, aiuta a compensare.