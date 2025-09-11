Ihg: Intesa con Alliance Hotels per sei alberghi Voco in Messico

Nuovo importante tassello nella crescita di Ihg Hotels e Resorts in Messico. Grazie a un’alleanza siglata con Alliance Hotels entreranno in portfolio sei hotel che passeranno al marchio premium Voco.

Le aperture con il nuovo corso avverranno nel corso del 2027 in posizioni strategiche in alcune delle principali destinazioni del paese, tra cui Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Torreón e Nuevo Laredo. Grazie a queste new entry Ihg potrò contare su 848 camere aggiuntive al portfolio del marchio Voco, dove attualmente ha quattro hotel operativi e cinque in sviluppo, si legge su Hosteltur.

“La trasformazione delle nostre proprietà in hotel Voco rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare la nostra offerta e guadagnare maggiore visibilità in mercati altamente competitivi – ha sottolineato Alliance Hotels -. La nostra collaborazione con IHG unisce la nostra esperienza locale con lo stile unico di Voco e i benefici di una piattaforma globale di fiducia, apportando valore sia ai nostri ospiti che al nostro business”.