Né calda, né fredda, ma “flat”. La Summer 2025 di Ryanair non prevede ampi margini di crescita per via della posizione del governo italiano, deciso ad aumentare di 0,50 euro l’addizionale comunale sui passeggeri per gli aeroporti con traffico pari o superiore ai 10 milioni di passeggeri (e su voli extra Ue).

L’affondo di Wilson

“Questo non ci impedirà di operare nella stagione con 105 aeromobili su 32 aeroporti e 19 basi - ha spiegato Eddie Wilson, ceo Ryanair in visita a Milano per annunciare la strategia della compagnia aerea - arrivando a gestire complessivamente 819 rotte, di cui 64 nuove, per un investimento di 10,5 miliardi di euro. Ci confermeremo dunque la prima compagnia per traffico in Italia, con 65 milioni di passeggeri movimentati (su un totale di 200, +8% sul 2024). In merito alle politiche di tassazione, vediamo segnali positivi da parte delle Regioni e ci aspettiamo nuovi passi avanti per ridare slancio al traffico nazionale”.

Grazie agli esempi concreti di Friuli Venezia Giulia, Calabria e di recente anche Abruzzo, oltre che di Paesi come Svezia e Polonia, Ryanair può infatti rivendicare una sensibile crescita sui rispettivi territori, conseguentemente premiata con maggiori investimenti in termini di aeromobili stanziati, nuove rotte e posti lavoro.

“Gli aeroporti lombardi e di Roma - ha aggiunto Wilson, accompagnato da David O’Callaghan e Fabrizio Francioni, rispettivamente head of software development Ryanair e head of Communications Italy - potrebbero godere di un’analoga spinta se creassero le giuste condizioni attrattive per Ryanair, tenendo oltretutto conto che la nostra strategia sta portando a un risparmio complessivo sui costi passeggero sempre più marcato: i nostri 33,7 euro staccano sensibilmente Wizz Air, seconda in Italia con 53,9 euro, e notevolmente Lufthansa (166,8) così come Iag (165,3)”. Un delta destinato a migliorare ulteriormente con l’introduzione di 340 nuovi B737 Max nei prossimi dieci anni, per raggiungere quota 300 milioni di passeggeri complessivi.