Un nuovo vettore premium per l’Asia, nasce Indonesia Airlines

Un servizio premium e un focus sui collegamenti internazionali. Queste le due caratteristiche di Indonesia Airlines, la nuova compagnia aerea commerciale di proprietà di Calypte Holding Pte. Ltdnon, una società con sede a Singapore impegnata in energia rinnovabile, aviazione e agricoltura.

La compagnia aerea avrà sede nell’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta a Tangerang, nella provincia di Banten. Nella sua fase operativa iniziale, Indonesia Airlines volerà con 20 aeromobili, di cui 10 a fusoliera stretta, come l’Airbus A321neo o A321LR, e altrettanti a fusoliera larga, come l’Airbus A350-900 e il Boeing 787-9.

Il piano operativo prevede, per i primi cinque anni di attività, collegamenti per 48 destinazioni in 30 Paesi; sono però ancora in corso studi di fattibilità, tanto che il Ministero dei trasporti della Repubblica di Indonesia ha rivelato che, al momento, PT Indonesia Airlines Group (INA) – questo il nome della sussidiaria di Calypte Holding Pte Ltdnon – non ha richiesto il certificato di operatore aereo.