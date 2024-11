Booking non rispetta i requisiti del nuovo regolamento europeo sui mercati digitali. Questa la posizione degli imprenditori alberghieri rappresentati da Hotrec dopo il workshop organizzato dalla Commissione europea nel corso del quale i rappresentanti di Booking.com hanno illustrato agli stakeholders del settore le misure adottate per adeguarsi alle nuove regole.

Le considerazioni esposte da Booking non sono riuscite a dissipare le preoccupazioni degli imprenditori alberghieri. “Gli obiettivi del Dma non saranno raggiunti semplicemente con modifiche cosmetiche, che si limitano a una rielaborazione formale delle clausole contrattuali – dice Marie Audren, segretario generale di Hotrec -. Occorre garantire che gli obblighi siano effettivamente e pienamente rispettati e trattare gli albergatori in modo equo. Allo stato attuale, Booking.com è ancora lontano dall'essere conforme. Gli hotel europei, per lo più piccole e medie imprese, contano sul Dma per risolvere le pratiche commerciali sleali”.

“Ad esempio, il Dma vieta l’imposizione di clausole di parità da parte dei gatekeeper e consente agli hotel la libertà di offrire tariffe più convenienti su altri canali ma, nonostante questo divieto - afferma Markus Luthe, direttore generale dell’associazione tedesca degli albergatori - Booking continua a esercitare una pressione indiretta sugli alberghi scontando le tariffe delle camere dal proprio margine (undercutting), distorcendo così la concorrenza e ottenendo di fatto gli stessi risultati negativi delle clausole di parità.”

“Siamo molto preoccupati - ha aggiunto durante il suo intervento Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi - perché la politica di Booking.com è chiaramente finalizzata a disincentivare l'utilizzo di sistemi alternativi al proprio servizio di pagamento. Se non saranno adottati presto gli opportuni rimedi, c'è il rischio che le strutture ricettive siano private della possibilità di richiedere ai propri ospiti il pagamento anticipato”.

Inoltre, Booking.com non fornisce informazioni trasparenti sul funzionamento dei propri algoritmi e continua a limitare la comunicazione diretta tra gli hotel e gli ospiti. Hotrec, con un proprio comunicato, ha esortato “vivamente la Commissione europea ad adottare al più presto le misure necessarie il prima possibile e ad avviare un'indagine di non conformità nei confronti di Booking.com”.