IHG: Vignette Collection raddoppia in Italia con una new entry in Sicilia

IHG Hotels & Resorts la scelto la Sicilia per la seconda proprietà del brand Vignette Collection in Italia, un hotel con vista sul mare a Marina di Ragusa. In collaborazione con Blu Lava Resorts (proprietario) e Panoram Hotels (società di gestione), Costa Irminia Retreat & Spa, Vignette Collection aprirà entro la fine dell’anno e disporrà di 43 camere; pur essendo la seconda struttura Vignette Collection annunciata in Italia sarà la prima ad aprire, dato che l’Hotel Alexandra, Vignette Collection sarà inaugurato nel 2026. La new entry si aggiunge agli otto hotel già aperti e agli altri otto in pipeline.

In soli tre anni dal suo lancio, Vignette Collection - un brand che riunisce hotel indipendenti - ha superato la metà del suo obiettivo iniziale: raggiungere 100 hotel aperti e in fase di sviluppo nei primi 10 anni. In tutta Europa ci sono attualmente 17 proprietà aperte e in fase di sviluppo, con recenti acquisizioni tra cui i primi Vignette Collection in Francia, Turchia e Spagna e lanci del brand nel Regno Unito con Halyard Liverpool, Vignette Collection e in Ungheria con Verno House Budapest, Vignette Collection.

Situato a breve distanza da numerosi siti Patrimonio dell’Umanità Unesco nella regione della Val di Noto, tra cui le città barocche di Ragusa, Modica e Noto, Costa Irminia Retreat & Spa, Vignette Collection avrà un beach club privato con accesso diretto alla spiaggia sabbiosa e metterà a disposizione dei suoi ospiti due piscine, un bar e un ristorante aperto tutto il giorno.

“La Sicilia - sottolinea Willemijn Geels, Vice President, Development, Europe, IHG Hotels & Resorts - è il luogo ideale per la seconda proprietà Vignette Collection in Italia. La nostra strategia di crescita nel mercato è incentrata sull’espansione della presenza nel segmento luxury e lifestyle”. IHG Hotels & Resorts ha attualmente 30 hotel aperti in Italia di sette brand diversi (InterContinental, Six Senses, Hotel Indigo, voco, Crowne Plaza, Holiday Inn e Holiday Inn Express), e altre 12 proprietà in pipeline.