Una new entry e investimenti significativi su strutture già in portafoglio. Ikos Resorts festeggia così, quest’anno, il decimo anniversario di attività nel settore del lusso all-inclusive. Il gruppo debutterà a Creta nella prossima primavera con il nuovo Ikos Kissamos, che andrà così ad aggiungersi al portafoglio di sette strutture all-inclusive nel Mediterraneo.

Situato su un tratto di spiaggia incontaminata a 25 minuti dall’aeroporto di Chania, nel Nord-Ovest dell’isola, Ikos Kissamos è anche vicino ad alcune delle più belle spiagge del Mediterraneo, come Elafonisos, Falasarna e Balos, caratterizzate da acque basse e calme, particolarmente adatte alle famiglie con bambini.

Sempre in primavera, e più precisamente il prossimo aprile, riaprirà con un look completamente nuovo Ikos Olivia Halkidiki, la prima struttura operativa del marchio, inaugurata nel 2015 su un terreno verdeggiante di 22 acri, sulle sabbie bianche del Golfo di Toroneos, in Grecia. Il restyling ha riguardato camere e suite, ma il progetto ha interessato anche le parti comuni, con la ristrutturazione dell’edificio principale e l’aggiunta di nuovi ristoranti, bar e un ingresso nel giardino. Saranno inoltre aggiunte nuove camere sia in questa struttura, sia all’Ikos Odisia di Corfù, sempre in Grecia, sulla scia dell’ampliamento che, nel 2024, ha riguardato l’Ikos Andalusia con l’aggiunta di nuove ville e suite attico con quattro camere da letto.