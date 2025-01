Le 11 saune del NaturHotel Lüsnerhof, il benessere cambia forma

Una mega sauna con impianto stereo dolby surround, una a dondolo e una fra gli alberi. La ristrutturazione del NaturHotel Lüsnerhof di Luson in Alto Adige ha dato vita a una serie di nuovi spazi per il wellness, con 11 saune che possono accontentare tutte le esigenze.

Si va quindi dalla mega sauna in cirmolo di 40 metri quadri con infusioni rituali quotidiane, uno scenografico camino e un’ampia vetrata frontale sulla natura circostante e un impianto stereo dolby surround che assicura un’esperienza penetrante e rigenerante senza pari alla sauna a dondolo, a infrarossi, che emana raggi caldi a 45°C e dove la sudorazione è controllata tramite raggi infrarossi.

E ancora la sauna selvaggia, appoggiata su una palafitta, tra le fronde degli alberi, a 70 gradi, affacciata sul ruscello Gargitter, a contatto con la natura più autentica: dalle cascatelle scorrono rivoli d’acqua che vanno a riempire tinozze di legno impiegate per un rinfrescamento e un percorso kneipp d’urto. Qui si trovano anche grandi tinozze, vetrate, per i bagni antigravitazionali: si galleggia all’aperto con gli stessi effetti benefici della grotta salina.

Il NaturHotel Lüsnerhof mette poi a disposizione una sauna salina con piscina, che accoglie anche chi non è abituato all’ambiente secco e caldo delle saune. Qui le panche in pietra sono riscaldate, la novità assoluta è rappresentata dall’acqua salina, che riempie la stanza e arriva sino al ginocchio, rendendo agevole una passeggiata in acqua mentre la parte superiore del corpo suda ed espelle tossine.

E infine la grotta sudatoria, celebrata 2.000 anni fa dagli indiani Guaranì: è la più antica delle saune, realizzata in salice e bacchette di nocciolo. Di tanto in tanto, la porta viene aperta per offrire agli ospiti acqua con cui rinfrescarsi, mentre il custode del fuoco colloca nuove pietre calde. L’aroma e l’effetto rilassante delle diverse erbe aromatiche penetrano profondamente nell’anima attraverso i canali sensoriali, stimolando una salutare purificazione. L’intero procedimento è accompagnato da una sciamana esperta del rituale della capanna sudatoria e, così, ogni gruppo dà origine a un personale rito di purificazione. A richiesta degli ospiti, fanno da sfondo a questa particolarissima esperienza preghiere, tranquillità, il tamburo sciamanico o il suono di altri strumenti.

Ogni sauna, poi, prevede gettate di vapore per aprire le vie respiratorie: una con gettate al miele per rinforzare il sistema immunitario, un’altra alle erbe tirolesi per curare contratture o sciatalgie, quella alla neve per rinvigorire corpo e anima, la sauna al sale per depurare e purificare, la sauna alle essenze di frutta per risvegliare l’eros, quella alla lavanda e ylang ylang per rilassare il sistema nervoso, quella panoramica per condividere in coppia la vista più bella, avvolti da un dolce tepore.