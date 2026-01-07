Marriott Bonvoy Official Hotel Supporter della Fifa World Cup

Sarà Marriott Bonvoy l’Official Hotel Supporter della Fifa World Cup in Nord America, con una copertura che varrà per tutti e tre i Paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico.

Durante tutto il torneo calcistico, Marriott Bonvoy offrirà soggiorni in hotel e attività per i fan pensate per dare accesso all'esperienza della Coppa del Mondo Fifa. Queste includono soggiorni immersivi, nuovi Marriott Bonvoy Moments, pacchetti esclusivi e offerte limitate, con ulteriori dettagli che saranno annunciati con l’avvicinarsi della competizione.

“Per milioni di persone, il calcio è una lingua comune, che collega famiglie, comunità e culture attraverso le generazioni – sottolinea Peggy Roe, chief customer officer di Marriott International -. Allo stesso modo, viaggiare plasma chi siamo, con le connessioni che creiamo che rimangono con noi per sempre. Attraverso Marriott Bonvoy, i viaggiatori hanno accesso a esperienze che approfondiscono questi legami, trasformando momenti significativi in ricordi duraturi per i nostri membri”.

Oltre al suo ruolo di supporter ufficiale, si legge su Traveldailynews, Marriott Bonvoy collaborerà anche con Visa, partner di lunga data della Fifa, per offrire esperienze ai clienti legate al torneo su scala globale.