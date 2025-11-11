Onyx cresce in Asia e supera quota 50 strutture

Il gruppo alberghiero Onyx Hospitality Group consolida la propria leadership regionale con nuove aperture in Thailandia, Sri Lanka e Laos, portando a oltre 50 strutture operative entro la fine del 2025 e con l’obiettivo di raggiungere 75 hotel entro il 2030.

Durante il Wtm, il gruppo ha presentato tre novità chiave: Amari Bangsaen in Thailandia, rifugio fronte mare vicino a Bangkok; Amari Colombo in Sri Lanka, nel cuore della capitale e Amari Vientiane in Laos, affacciato sul Mekong. Il portafoglio Onyx include marchi come Amari, OZO, Shama e Oriental Residence, con 49 hotel attivi tra resort, city hotel e soluzioni long stay. Nuovi collegamenti diretti da Londra e Manchester a Bangkok, previsti per novembre 2025, favoriranno la crescita del traffico dal Regno Unito. Sostenibilità, autenticità e servizio personalizzato restano i pilastri della visione Onyx, che punta a rafforzare la propria posizione nel panorama hospitality del Sud-Est asiatico.