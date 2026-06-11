Massimo Caputi è il nuovo presidente di Federturismo Confindustria per il quadriennio 2026-2030. Già presidente di Terme & Spa Italia ed attualmente presidente dell’Associazione Marchi storici d’Italia, Caputi succede a Marina Lalli.

“Sono orgoglioso di essere stato nominato alla guida della Federazione. È un compito importante che raccolgo con senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare la competitività del comparto che ormai è un’industria stellare”, ha dichiarato il neo presidente.

Tra le priorità del mandato figurano il riconoscimento del turismo come industria strategica nazionale, la promozione di investimenti e nuovi strumenti finanziari a sostegno delle imprese, lo sviluppo dei contratti di filiera per le destinazioni e il rafforzamento delle competenze professionali del comparto, anche attraverso una revisione e un ampliamento dell’offerta formativa.

L’Assemblea ha inoltre nominato i vicepresidenti Nicola Biscotti, Nicola Vladimiro Ciccarelli, Stefano Fiori, Piero Formenti, Valeria Ghezzi, Gianluca Scavo eGianpiero Strisciuglio.