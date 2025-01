Il turismo lento in Monferrato è il progetto più finanziato del Piemonte

Un totale di ben 330 milioni di euro per il progetto Incoming Piemonte 2025 di Sistema Monferrato. Con questa cifra, il piano si piazza al primo posto nella graduatoria dei fondi della Regione per il travel. Non solo: altri 400mila euro arriveranno da investimenti privati.

Come riporta lastampa.it, il presidente del consorzio di Asti Andrea Cerrato ha precisato: “Uno dei maggiori punti di forza è la rete che abbiamo creato: il consorzio operatori turistici Asti e Monferrato è infatti capofila di seicento imprese, una rivoluzione nel turismo esperienziale”.

L’obiettivo del progetto è valorizzare il Piemonte e per raggiungerlo sono stati messi in campo oltre 150 pacchetti turistici già attivi e accordi con una rete di 2.100 agenzie di viaggi.

Ma in campo c’è anche una collaborazione con Trenitalia e partnership commerciali per la mobilità elettrica tra aeroporti.