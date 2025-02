Isola di Montecristo: aperto il calendario delle visite

Sulla scia del successo della fiction ‘Il conte di Montecristo’, anche quest’anno il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha rilasciato il calendario delle aperture alle visite per l’isola di Montecristo. In previsione 23 date di visita: la prima è fissata per sabato 22 marzo e l’ultima per domenica 21 settembre.

La prenotazione è nominativa. Per scegliere la data preferita e assicurarsi il posto è necessario accedere al sito di prenotazione: i posti sono limitati (1.725) e si esauriscono mediamente piuttosto in fretta. Ogni data del calendario consente, infatti, la visita a 75 persone.

La visita, organizzata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due date – 16 maggio e 13 giugno – partenza ed arrivo da/a Porto S. Stefano, con scalo all’Isola del Giglio.

Quest’anno in due sole occasioni – nelle date del 5 aprile e del 7 settembre – sarà possibile partecipare ad una escursione speciale che consentirà di raggiungere il Monte della Fortezza (la vetta dell’isola a quota 645 m). L’escursione è riservata a un massimo di 12 posti. Il percorso è impegnativo, è riservato ad escursionisti esperti, ed è attrezzato con cavi e gradini per facilitare la progressione. In queste due giornate (5 aprile e 7 settembre) la permanenza sull’isola sarà allungata di un’ora e quindi con più tempo a disposizione.