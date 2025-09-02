L’Emilia Romagna rivede i criteri per l’analisi dei flussi turistici e rinnova l’Osservatorio turistico regionale. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo Roberta Frisoni, che ha parlato di “un sostegno concreto al piano di lavoro della Regione pronto a partire finita la stagione estiva: dal programma di riqualificazione delle strutture ricettive al focus sul prodotto balneare tramite l’accompagnamento dell’applicazione della Bolkestein”.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il nuovo corso partirà a breve con un primo focus dedicato alla Riviera, per poi allargare lo sguardo su tutta la Regione. “Potremo offrire un quadro più dettagliato del settore alberghiero, extra alberghiero, degli affitti brevi, dei trasporti e dell’impatto economico sul territorio – conclude Frisoni -. Ci serve un quadro chiaro basato su domande ed esigenze dei turisti, un settore che oggi muta quasi ad ogni stagione, per calibrare meglio l’azione regionale e dei territori. Per questo occorrono strumenti moderni capaci di leggere il cambiamento mentre è in atto”.