Maratona di Roma: record di partecipanti e indotto turistico di 75 milioni

La 30esima Maratona di Roma segna un’edizione da record con oltre 50mila iscritti, trasformando la città in una festa di sport e turismo. Il dato più sorprendente riguarda la presenza straniera: 22mila partecipanti internazionali, 10mila in più rispetto al 2024, che rappresentano oltre il 60% dei runner nella corsa competitiva da 42,1 km.

L’evento si conferma un volano economico per la Capitale, con un indotto turistico stimato in 75 milioni di euro, ben 25 milioni in più rispetto al 2024. Alberghi, ristoranti e attività commerciali beneficiano dell’afflusso di atleti e visitatori, consolidando Roma come una delle mete mondiali più ambite per le grandi competizioni podistiche. “Oltre a essere un grande evento sportivo, la Maratona di Roma è una straordinaria vetrina per la città” ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore al Turismo e Sport. “Con un percorso unico al mondo, un vero museo a cielo aperto, vogliamo continuare a valorizzare questa manifestazione, che ha visto i partecipanti crescere da 7.500 nel 2021 a oltre 28.000 nel 2025”.