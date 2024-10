Nasce la ‘Regione Garda’ dalla collaborazione di Lombardia, Veneto e Trento

Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento uniscono le forze per il turismo. Nasce così la 'Regione Garda' per la promozione congiunta del territorio, un piano triennale per il consolidamento di un brand già oggi di respiro internazionale.

L'obiettivo del progetto costruito sul triennio 2024-2027 è quello di rendere sempre più competitiva la destinazione Lago di Garda con un impulso all'economia locale.