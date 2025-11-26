Toscana, i luoghi nascosti, il turismo ‘family’ e con i pet, la strategia raccontata da Francesco Tapinassi

La strategia turistica della Toscana nasce dall’idea di una regione da scoprire oltre le rotte più battute: il cuore è “il progetto Toscana diffusa”, pensato per valorizzare “le parti meno note, meno conosciute, meno visitate”, anche di città come Firenze, illustra Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica. L’obiettivo è suscitare interesse verso quella “Toscana nascosta” divenuta oggi il fulcro della comunicazione regionale. L’investimento è anche sui prodotti verticali “quest’anno ci siamo concentrati ancora di più sul turismo family e abbiamo lanciato, proprio al TTG Travel Experience, il turismo pet”.

Tra i progetti speciali spicca “Benvenute”, che da tre anni racconta “un meraviglioso insieme di donne che lavorano nel turismo, ognuna con storie straordinarie”. La cultura completa il quadro: da Mascagni a Puccini fino all’artigianato, con il progetto sul “cappello di paglia di Firenze”, in collaborazione con il Comune di Genova. Un mosaico che esprime la ricchezza e l’identità profonda della Toscana contemporanea.

