È entrato in vigore a Venezia il regolamento che riduce il numero di partecipanti nei gruppi turistici accompagnati da guide ad un massimo di 25 persone. Alle guide, inoltre, è inibito l’utilizzo di altoparlanti ed è vietato lo stazionamento in luoghi che possano arrecare evidente intralcio alla circolazione pedonale.

Ieri, prima giornata di operatività del nuovo regolamento, sono state comminate 3 multe.

“L’impegno dell’amministrazione comunale è di alzare la qualità del turismo di gruppo a Venezia limitando anche lo stress determinato da un eccessivo flusso pedonale in determinate zone - ha commentato l'assessore al Turismo Simone Venturini -. Un problema che impatta direttamente sulla qualità della vita dei residenti e dei lavoratori. La misura sperimentale che abbiamo introdotto è allora studio anche in molte altre città europee. Queste limitazioni - ha aggiunto - non sono solo necessarie, sono anche doverose nei confronti di chi a Venezia ci lavora, ci studia o ci vive. In questo modo eviteremo assembramenti in luoghi che devono essere tutelati e rispettati. Siamo consapevoli che quella dei gruppi turistici è una questione molto complessa e sentita a Venezia, per questo stiamo mettendo molto impegno affinché le nuove limitazioni vengano rispettate. I controlli, in borghese e in divisa, continueranno in tutte queste settimane”.

La limitazione non si applica ai gruppi composti da studenti, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio d'istruzione e durante le operazioni di imbarco e sbarco dai mezzi terrestri e nautici e nel caso di informazioni fornite a bordo.