Entro fine mese Stefano Simei lascerà Th Group. Secondo fonti di mercato il manager sembra ormai destinato ad abbandonare la carica di direttore commerciale all’interno della società di Padova.

Si tratta quindi dell’ennesimo colpo di scena in casa Th che, dopo l’uscita dell’a.d. Giuliano Gaiba, ha passato il timone aziendale nelle mani di Alberto Peroglio.

Con Graziano Debellini sempre saldo sulla poltrona di presidente.

Al momento, in attesa di comunicazioni da parte dell’azienda, Th Group pare intenzionato a valorizzare manager interni e non andare alla ricerca di un nuovo direttore commerciale.

Nelle scorse settimane Peroglio, giunto a Rimini per TTG Travel Experience, aveva dichiarato: “Siamo al campo base, pronti per la seconda fase di crescita. La struttura commerciale del gruppo, forte di ottimi professionisti, verrà qualificata e tutelata. In programma anche la crescita della presenza commerciale su Milano”.

Ora questa notizia rimbalzata dal mercato metterà senza dubbio la società alla prova.

I piani futuri non subiranno alcun ritardo, ma l’attesa per capire le prossime strategie è comunque alta. Per quanto riguarda Stefano Simei, manager con buona tecnica e forte conoscenza di mercato, si dice che potrebbe vestire da inizio ’25 una “nuova maglia” che dovrebbe fare riferimento a un operatore con sede sia a Milano sia nel centro-sud Italia. Tra qualche settimana sarà tutto più chiaro.