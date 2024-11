Crystal Cruises, parte l’ordine per la terza nave a Fincantieri

Nuovo ordine a Fincantieri per Crystal Cruises per la costruzione della terza nave della compagnia, prevista in consegna nel 2032.

Simile alle sue gemelle, la nave da 690 passeggeri (in occupazione doppia) e 61.800 tonnellate lorde presenterà una serie di comfort e design innovativi. Una caratteristica distintiva sarà una promenade che si estende lungo l'intero perimetro della nave, simile a quelle amate dagli ospiti di Crystal Symphony e Crystal Serenity, per passeggiate tranquille con viste sull'oceano. Gli amanti della cucina avranno una varietà di opzioni di ristorazione, tra cui Umi Uma, l'unico Nobu in mare, e Beefbar, frutto dell'ingegno del ristoratore Riccardo Giraudi, insieme a piatti creati in collaborazione con gli chef di fama mondiale Massimiliano e Raffaele Alajmo. Inoltre, Crystal continuerà la sua tradizione di offrire intrattenimento esclusivo insieme al Casino de Monte-Carlo che debutterà sulla Crystal Symphony questo mese e Crystal Serenity a dicembre.

Le nuove navi saranno dotate di sistemazioni all-suite, con verande private, tra cui una categoria di occupazione singola progettata per chi viaggia in solitaria. Questo impegno per il comfort è completato da uno dei più alti rapporti equipaggio-passeggeri in questo segmento, garantendo un servizio personalizzato e attenzione ai dettagli.

“Esercitare questa opzione e accettare di costruire una terza nave insieme dimostra la fiducia e la partnership tra la mia famiglia e Fincantieri, che risale a Sitmar Cruises e si è evoluta attraverso Silversea fino alla nostra attuale visione con Crystal” dice Manfredi Lefebvre d'Ovidio, presidente esecutivo di A&K Travel Group.