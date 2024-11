Disney Cruise Line battezza la nuova nave Disney Treasure

Battesimo sul fiume Hudson per Disney Treasure. Accompagnata da uno spettacolo di droni e champagne, la nuova nave di Disney Cruise Line ha compiuto così il primo passo verso il debutto.

Realizzata nei cantieri Meyer Werft, la nuova ammiraglia proporrà a bordo esperienze ispirate al film di animazione ‘Coco’, agli Avengers e ad Oceania.

“Per oltre 100 anni, le storie Disney hanno riempito il mondo di gioia e meraviglia, catturando i cuori e l’immaginazione di generazioni in ogni continente”, ha commentato il ceo della Disney, Bob Iger durante la cerimonia, riporta Travel Weekly. “E dal lancio della Disney Cruise Line nel 1998, le nostre navi sono diventate ambasciatrici del marchio, portando la nostra narrazione e la natura immersiva dei nostri parchi a tema a nuovi pubblici, in nuovi luoghi in tutto il mondo”.

Un percorso che inizia sotto buoni auspici quello di Disney Treasure. Al momento del battesimo, infatti, la bottiglia si è infranta con successo sulla nave.