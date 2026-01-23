Allerta neve negli States: voli a rischio nel weekend

Allerta massima per il maltempo in questo weekend in gran parte degli Stati Uniti e le compagnie aeree e gli aeroporti si preparano a cancellare numerosi voli.

Sebbene possa essere difficile prevedere quanto significativo sarà l'impatto di questa tempesta, molti passeggeri vengono consigliati di modificare i loro piani di viaggio per il fine settimana, se possibile. Con l'adozione di deroghe, le spese per il cambio di prenotazione sono state eliminate, permettendo ai viaggiatori di modificare le loro prenotazioni senza costi aggiuntivi.

Le aree maggiormente colpite dalla tempesta invernale, con neve e ghiaccio, si legge su Simpleflying, dovrebbero essere quelle che si affacciano sull’atlantico, mettendo così a rischio anche i voli in partenza e in arrivo dall’Europa. Il Servizio Meteorologico Nazionale spiega che: “Oltre 160 milioni di americani sono soggetti a pericoli invernali legati alla imminente grande tempesta. È probabile che si verifichino nevicate significative dalle Southern Rockies al Nord-Est, inclusi pericolosi fenomeni di ghiaccio dall'ArkLaTex al sud del Mid-Atlantic”.