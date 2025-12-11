Arrivi in Messico ancora in crescita: 16,5 milioni nei primi 10 mesi del 2025

Continuano a crescere gli arrivi in Messico. Secondo gli ultimi dati rilasciati dalla Segreteria del Turismo, infatti, nei primi 10 mesi dell’anni il Paese ha raggiunto quota 16,5 milioni di turisti, circa 100mila in più rispetto all’anno precedente e oltre 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre pandemico.

Se Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna continuano a fare la parte del leone, contando per oltre tre quarti degli arrivi, segnali molto positivi arrivano anche dal bacino italiano, si legge su Travelpulse: i turisti della Penisola sono infatti aumentati del 14,8%, il dato migliore tra tutti i Paesi emissori. Dietro l’Italia ci sono l’Argentina (+14,3%), la Corea del Sud (+11,3%) e la Cina (+10,6%). Insieme i Paesi internazionali hanno garantito al turismo messicano quasi tre milioni di turisti.

“Questi risultati confermano che il Messico è una destinazione affidabile per i milioni di persone che ci visitano ogni anno”, ha dichiarato la Segretaria del Turismo del Messico, Josefina Rodríguez Zamora.