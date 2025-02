Cata: il Centro America alza l’asticella sul 2025

L’Agenzia Centroamericana per la Promozione del Turismo riconferma l’Italia come uno dei mercati chiave per la promozione del turismo legato alle esperienze Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama e Repubblica Dominicana.

A livello europeo i dati consolidati si riferiscono al 2023 e i visitatori provenienti dai sei mercati chiave europei verso il Centroamerica - Spagna, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Paesi Bassi - sono stati un milione 733 mila, per uno share di mercato tra il 12 e il 14%. Nel 2024, secondo le stime, la regione ha accolto complessivamente più di 25 milioni di visitatori, l’11% in più rispetto all’anno precedente. Di questi, oltre 170 mila i viaggiatori dall’Italia.

Boris Iraheta, segretario generale di Cata, ha spiegato: “Il Centroamerica conferma un impegno forte e chiaro nel consolidare la presenza nel mercato italiano e offrire esperienze che rispondano alle attuali tendenze di viaggio ed esigenze dei viaggiatori. La nostra diversità culturale, naturale ed esperienziale rende la regione una destinazione ideale per chi cerca qualcosa che vada oltre il turismo convenzionale”. La strategia di Cata è quella di promuovere attività con partner commerciali e media relation per posizionare la regione sulla scena turistica internazionale anche nel 2025.