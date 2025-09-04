Global Peace Index: ecco i Paesi più sicuri per viaggiare

Sono quasi tutti europei e di dimensioni medio piccole, i 10 paesi al mondo più sicuri in cui viaggiare secondo il Global Peace Index 2025. La classifica tiene conto della situazione geo politica internazionale ma anche di fattori interni come terrorismo, tensioni sociali e sicurezza.

Al primo posto sul podio c’è l’Islanda, seguita dall’Irlanda e dalla prima delle due nazioni extra UE, ovvero la Nuova Zelanda, che scalza le due nostre vicine Austria e Svizzera. Al sesto posto l’asiatica Singapore, mentre escono dalla top ten il Canada (che crolla di 5 posizioni) e il Giappone.

Solo 33esima l’Italia, ma in costante risalita. Davanti a noi Germania (20esima), Spagna (25esima) e Regno Unito. Dietro di noi invece la Grecia e la Francia, al 74esimo posto.