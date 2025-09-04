Dal Marocco al Gambia, l’Africa interpretata da Azonzo Travel

In viaggio tra i mercati berberi del Marocco, le oasi nascoste della Mauritania, le riserve naturali del Senegal e le cerimonie tradizionali del Gambia. Sono queste le mete dell’Africa occidentale su cui si concentra Azonzo Travel, con una programmazione di itinerari che va da ottobre a dicembre.

“Un’esperienza autentica alla scoperta di antiche tradizioni, spiritualità e natura rigogliosa, in Paesi ricchi di meraviglie nascoste” ha commentato Fabio Chisari, fondatore e amministratore unico di Azonzo Travel.

l primo tour, ‘Viaggio in Marocco, con guida in italiano’ parte da Marrakech per poi raggiungere Casablanca. Si prosegue verso Rabat e Meknes, antica città imperiale, fino a Volubilis, il più importante sito archeologico romano del Paese. Il viaggio continua a Fes per poi immergersi tra i paesaggi montani del Medio Atlante, alla scoperta delle tradizioni berbere.

Il secondo itinerario, ‘Viaggio in Mauritania’, comincia a Nouakchott, la capitale, e prosegue fino all’area naturale protetta di Banc d’Arguin, famoso asilo per uccelli migratori, considerato il più grande dell’Africa. Un tour dall’oceano alle montagne, attraverso spettacolari catene di dune. Si trascorrerà, ad esempio, un’intera giornata immersi nell’atmosfera magica di Chinguetti, una delle oasi meglio conservate di tutto il Sahara, per poi raggiungere Ouadane, l’oasi più remota della Mauritania, dove sarà possibile cavalcare il mezzo di trasporto tradizionale: i cammelli. La spedizione si concluderà con il porto peschereccio di Nouakchott.

La terza proposta, ‘Viaggio in Senegal’, inizia con la visita della capitale Dakar e della storica isola di Gorée, simbolo della memoria della tratta degli schiavi. Si prosegue verso il Lago Rosa e si raggiunge Saint Louis, antica capitale coloniale. Si visita anche il Parco nazionale di Djoudj e si attraversa il deserto del Ferlo, terra dei nomadi Peul, per poi sostare nella città santa di Touba, centro spirituale della confraternita Mouride. Si conclude l’itinerario nel Delta del Saloum, riserva della biosfera Unesco.

L’ultimo viaggio, invece, unisce la scoperta del Senegal a quella del Gambia, comincia a Dakar proseguendo lungo il Lago Rosa, Saint Louis e il Parco di Djoudj. Si attraversano le aride distese del Ferlo e si scopre la città sacra di Touba. Dopo l’incontro con i megaliti di Sine Ngayene si entra in Gambia attraversando il grande fiume per poi rientrare in Senegal, nella remota regione della Casamance. Qui si pranza nei villaggi, si assiste alle danze delle maschere animiste e si incontrano i Diola e il loro re-sacerdote. Il viaggio si conclude sulle spiagge di Cap Skirring, tra foreste tropicali e oceano. Un’esperienza autentica per chi cerca il volto umano e spirituale dell’Africa occidentale.

“Azonzo Travel - conclude Chisari - continua a offrire ai suoi clienti viaggi di alta qualità, sia per il livello dei servizi che per i temi e i contenuti legati alla scelta delle mete e allo studio degli itinerari”.