Islanda e Singapore,mete più ‘sicure’ al mondo

Islanda, Singapore e Danimarca sono le destinazioni più ‘sicure’ al mondo. Questi Paesi nordici ed europei hanno mantenuto un elevato standard di sicurezza, con bassi tassi di criminalità, eccellenti infrastrutture sanitarie e stabilità politica. A stilare la classifica 2024 ha pensato HelloSafe, che, come rileva Hosteltur, ha evidenziato l’Europa come la regione più sicura in cui viaggiare, con diversi Paesi che occupano posizioni di rilievo nella classifica della sicurezza. Oltre a Islanda e Svizzera, anche Norvegia e Finlandia sono nella top 10. La forza dei loro sistemi di sicurezza, il rispetto dei diritti umani e la solidità delle loro infrastrutture giocano un ruolo chiave in questa classifica.

L’Italia si trova vicino a Spagna e Francia, in 33° posizione fra i paesi europei.

Filippine, Colombia, Messico, India e Russia sono, secondo Hello Safe e per varie ragioni, i paesi meno sicuri in cui viaggiare. Questi paesi si trovano ad affrontare elevati livelli di insicurezza a causa dei conflitti armati, del terrorismo e della mancanza di infrastrutture sanitarie adeguate. Il rischio è elevato anche in Yemen, Indonesia, Somalia, Mozambico e Pakistan.

I luoghi più ‘sicuri’ includono Islanda, Singapore, Danimarca, Austria e Svizzera. Viaggiare in questi paesi non offre solo paesaggi unici, ma anche una tranquillità che altre destinazioni non possono garantire.

Al contrario, l’America Latina deve affrontare sfide significative in termini di sicurezza. Tuttavia, nella regione si distinguono paesi come il Paraguay, l’Uruguay, Trinidad e Tobago e la Bolivia, considerati sicuri per i turisti.

Il Sud-Est asiatico presenta un quadro contrastante. Mentre Singapore, Bhutan e Mongolia sono riconosciuti per la loro sicurezza esemplare, altri paesi come Filippine, India e Indonesia si trovano ad affrontare sfide legate alla sicurezza, in particolare in alcune specifiche regioni e nelle aree soggette a disastri naturali.

L’Africa, dal canto suo, continua ad essere un continente con contrasti in termini di sicurezza. Sebbene il Kenya attiri molti turisti, è anche nell’elenco dei paesi a rischio moderato a causa della criminalità e dei problemi di sicurezza in aree specifiche. D’altro canto, paesi come il Sudafrica hanno fatto grandi passi avanti in termini di sicurezza e stanno diventando destinazioni sempre più attraenti per il turismo internazionale. Quelli con i punteggi peggiori restano al momento Somalia e Mozambico.

Per coloro che desiderano esplorare il Medio Oriente, la sicurezza varia notevolmente da un Paese all’altro. Mentre gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman si distinguono per stabilità e sicurezza, paesi come Iraq e Yemen restano nella lista dei più pericolosi a causa dei conflitti armati in corso e dei rischi di terrorismo.

La sicurezza di un Paese viene valutata da HelloSafe attraverso indicatori quali criminalità, rischi terroristici, stabilità politica, disastri naturali e qualità delle infrastrutture sanitarie. L’indice sicurezza in viaggio di HelloSafe si basa su un punteggio di 100; più il punteggio è vicino a 0, più sicura è la destinazione. L’Islanda ha così ottenuto 18,23 punti, mentre all’estremo opposto le Filippine registrano 82,32 punti. L’Italia ha indice pari a 34,74.