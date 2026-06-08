La Slovenia accelera: le cifre del primo trimestre

“Crescere del 3,3% sui pernottamenti italiani in un contesto geopolitico globale complesso e incerto è un risultato che premia anni di lavoro capillare sia sul fronte trade che consumer”. Non potrebbe essere più soddisfatto di così Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, nel commentare i dati incoraggianti con cui si apre il 2026 per il turismo italiano in Slovenia. Le cifre del primo trimestre, diffuse dall’ufficio di Statistica della Reppubblica di Slovenia (Surs) indicano, infatti, un totale di 218.010 pernottamenti di nostri connazionali nel Paese, con una crescita appunto di 3,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025, a fronte dei 97.131 arrivi (più 1,5%).

“L’Italia - continua il direttore - è un mercato che ci regala grandi soddisfazioni, sia in termini di volumi, sia di qualità del viaggio e fidelizzazione della clientela”. Cultura, gastronomia e relax le motivazioni principali di viaggio in questo periodo; le destinazioni più amate dai visitatori italiani si confermano Lubiana, Pirano e Nova Gorica e la domanda si fa meno stagionale e più distribuita nell’arco dell’anno, tra city break a Lubiana, soggiorni brevi sulla costa adriatica come Pirano e una componente crescente legata al benessere e alle terme, soprattutto nelle aree del Centro e Sud-Est del Paese. L’Italia mantiene una solida seconda posizione, seguendo la Croazia e precedendo l’Austria.

E il nostro Paese a maggio è stato tra i protagonisti del SIW 2026 a Portorož, il 28esimo Slovenian Incoming Workshop, l’evento b2b di riferimento del turismo sloveno, che ha riunito oltre 160 partner stranieri e più di 160 rappresentanti dell’industria turistica locale. Nel corso della giornata si sono svolti circa 3.500 incontri one-to-one preorganizzati. Tra i 35 Paesi rappresentati l’Italia si è distinta come il mercato straniero più presente, con 16 operatori, seguita da Germania (14), Spagna (11), Croazia e Cechia (10 ciascuna).