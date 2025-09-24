La Tanzania incontra il trade italiano a Milano

Si concluderà venerdì 26 a Milano il roadshow europeo in quattro tappe della Tanzania, che si presenta così alla platea del Vecchio Continente per dialogare con il trade e conquistare nuovi turisti. Nella serata nel capoluogo lombardo presso il Radisson Blu oltre 60 operatori, tra agenzie di viaggi e tour operator, avranno l’occasione di incontrare i principali attori del turismo tanzaniano e dell’Africa orientale, consolidando il proprio know-how e sviluppando nuovi rapporti professionali.

Organizzato da Karibu-Kilifair, la più importante fiera internazionale dedicata al turismo e alle attività outdoor in Tanzania, il Roadshow ha toccato in precedenza le città Stoccarda, Salisburgo e Lubiana. Oltre agli incontri One to One, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a sessioni formative curate dal Tanzania Tourist Board, dallo Zanzibar Tourist Board, dalla Tanzania National Parks Authority, dal Ngorongoro Conservation Area Authority e da altri partner istituzionali.