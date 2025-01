Da ieri per entrare nel Regno Unito i visitatori di quasi 50 Paesi dovranno avere l’Eta, l’autorizzazione elettronica di viaggio Il documento. I cittadini dei Paesi dell'Unione europea, tra cui anche l'Italia, possono richiedere un'Eta a partire dal 5 marzo 2025 e avranno accesso a viaggiare nel Regno Unito a partire dal 2 aprile 2025.

L’autorizzazione è riservata agli stranieri esentati dall’obbligo di visto, costa 10 sterline (pari a 12 euro) e dura due anni. L’Electronic Travel Authorisation, come spiega rainews.it, è richiesta per entrare nel Regno Unito anche a cittadini americani, israeliani, giapponesi e a 11 Paesi dell'America Latina: Argentina, Brasile, Messico, Cile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay. Per i cittadini degli altri Paesi dell’area è invece obbligatorio il visto.

Come richiederla

Per richiedere l’Eta serve il passaporto originale con cui si viaggia, un indirizzo email, una carta di credito o una carta di debito o Apple Pay o Google Pay. Il modo più veloce per presentare domanda è tramite l'app gratuita UK ETA, scaricabile da Apple Store o Google Play. L'Eta è utile per una visita fino a 6 mesi.

Chi ha un visto o il permesso di vivere, lavorare o studiare nel Regno Unito non ha bisogno di un'Eta, così come chi è cittadino britannico o irlandese.