Slovenia, impennata dei prezzi degli appartamenti turistici

La Slovenia piace sempre di più agli stranieri, anche sul fronte degli investimenti immobiliari.

Il turismo rappresenta il 20% del Pil del Paese e sul fronte del real estate l’anno scorso circa il 38% di tutti gli acquirenti erano cittadini stranieri.

“Nel corso del 2023 - specificano da Scenari Immobiliari in una nota diffusa dal Sole 24Ore – l’indice dei prezzi delle case a livello nazionale è aumentato del 6,7%, dopo che nei due anni precedenti si erano registrati degli aumenti sempre a due cifre (11,5% nel 2022 e 15,% nel 2021)”.

A Lubiana l’indice dei prezzi per le abitazioni nuove e usate in generale è aumentato del 6,7% su base annua. Stesso risultato per Maribor, la seconda città più grande della Slovenia che dista 6 chilometri dal monte Pohorje e dal più grande comprensorio della Slovenia con circa 60 chilometri di piste.

Nel resto della Slovenia, i prezzi delle case in appartamenti esistenti sono aumentati del 5% nel corso del 2023. Forse anche per questo, nel 2023 il numero totale di compravendite abitative è diminuito drasticamente del 24% rispetto all’anno precedente. L’anno prima, nel 2022, le transazioni erano scese del 7,6%, mentre nel 2021 c’era stato un boom di transazioni con una crescita annua di quasi il 20 per cento.