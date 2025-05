Turisti dal Regno Unito: ancora dubbi sugli e-gate per l’ingresso in Ue

Non si fermano le perplessità sulle procedure di ingresso nei paesi Ue per i cittadini britannici.

Secondo quanto riportato da travelmole.com, infatti, i viaggiatori dal Regno Unito potrebbero non essere in grado di utilizzare gli e-gate ai varchi di frontiera, senza dover affrontare le code per il timbro sul passaporto.

La nuova direttiva, infatti, potrebbe non essere varata prima di ottobre e l’introduzione avverrà gradualmente fino ad aprile 2026. Questo significa che la prossima estate i turisti dal Regno Unito dovranno affrontare le procedure ‘tradizionali’ con il classico timbro. E le relative code.

In alcuni aeroporti, come in Portogallo, i viaggiatori britannici possono utilizzare gli e-gate, ma devono comunque far timbrare il passaporto.

Il governo inglese ha affermato che, anche con il timbro sul passaporto, consentire l’accesso agli e-gate rappresenterebbe comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale.