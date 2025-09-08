Presto i viaggiatori potrebbero raggiungere le principali città europee con treni ad alta velocità targati Uber, riporta travelmole.com.

Uber ha stretto una partnership con la startup britannica Gemini Trains per questo progetto, che potrebbe entrare in funzione già dal 2029 (Gemini Trains ha già presentato le sue proposte all’autorità ferroviaria).

Nello specifico, il primo snodo di interesse sarebbe la città di Londra, da collegare alle principali città del continente e sfidare, quindi, il predominio di Eurostar nei viaggi sotto la Manica. Uber Trains consentirà a 10 treni ad alta velocità di offrire collegamenti diretti verso città come Bruxelles, Parigi e Lille attraverso il tunnel della Manica, partendo dalla stazione di Stratford International, nell’est di Londra.

Con ogni probabilità, i viaggiatori potranno acquistare i biglietti del treno direttamente tramite l’app di Uber, che già oggi include taxi, biciclette e crociere sul Tamigi e in Italia anche un servizio elicottero e barca in Costiera.