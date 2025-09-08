Viaggialdo potenzia l’offerta invernale sul Mar Rosso

Ci sarà un potenziamento dell’offerta sul Mar Rosso per il tour operator Viaggialdo. Per la stagione invernale 2025-2026 l’azienda ha infatti siglato un accordo con la catena di resort 5 stelle Pickalbatros, presente a Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e Hurghada, che entrerà ufficialmente nell’offerta del tour operator.

Inoltre il tour operator ha messo a punto un contratto con il Coral Hills di Sharm e una partnership con Go Scraper, dmc a gestione italiana con base sempre a Sharm. “Con questi accordi rafforziamo la nostra proposta per il Mar Rosso, offrendo sia resort di lusso come Pickalbatros sia soluzioni accessibili ma di qualità come il Coral Hills – spiega l’amministratrice Elisa Sebastianelli (nella foto) -. Grazie al supporto di Go Scraper, possiamo garantire un servizio curato e attento alle esigenze dei nostri clienti. L’Egitto resta una destinazione chiave per l’inverno, ma allo stesso tempo continuiamo a investire su mete come l’Oman, che presenteremo ufficialmente al TTG Travel Experience di ottobre”.

Sul piano operativo, Viaggialdo conferma posti charter per l’inverno su Sharm el-Sheikh e Marsa Alam da tutta Italia, rafforzando così la programmazione egiziana in una fase di forte domanda.