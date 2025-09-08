Vietnam: impennata di arrivi turistici nel 2025

Quasi 14 milioni di turisti stranieri hanno visitato il Vietnam nei primi otto mesi del 2025, con un incremento del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Ad agosto sono arrivati 1,68 milioni di visitatori internazionali, il dato più alto mai registrato per questo mese.

Il giro d'affari ha raggiunto i 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 20,3%. I principali mercati si confermano essere la Cina con 3,5 milioni di visitatori e la Corea del Sud con 2,9 milioni, seguiti da Taiwan, Stati Uniti e Giappone. In forte crescita anche i flussi dall'Europa con in testa Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna.

Le autorità vietnamite puntano a 25 milioni di turisti stranieri entro la fine del 2025, sostenute dall'estensione del sistema di e-visa fino a 90 giorni, dall'aumento dei voli diretti e dall'immagine di un paese sicuro e accogliente.