15:36

In considerazione dei dati, oltre 80mila partenze mancate, e delle perdite per l’annosa questione del caos passaporti, ieri il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha avuto un colloquio con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che porterà a formulare soluzioni concrete nei prossimi giorni.

“Presto avvieremo un intervento urgente per risolvere l’annosa questione” dice il ministro del Turismo.



Su sollecitazione del ministro Santanchè, e grazie al ministro degli Interni, quindi, il Governo adotterà misure urgenti per risolvere una problematica complessa, ferma da tempo, e che ora sta ulteriormente penalizzando il comparto del turismo dell’outgoing già fortemente compromesso dalla pandemia.



Intanto Fiavet, che ha scritto anche al ministro Piantedosi, ringrazia il ministro del Turismo Daniela Santanché per il suo intervento presso il ministro degli interni Matteo Piantedosi, e si augura di poter arrivare presto a soluzioni concrete come auspicato.



"Siamo certi che ogni intervento di questo Governo, ogni misura atta alla soluzione della problematica del lento rilascio e rinnovo dei passaporti potrà dare sollievo al comparto in un momento così difficile di ripresa" dice Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet.