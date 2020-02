Terme di Saturnia: il resort entra nell'era di Starhotels

16:23

Si è aperto il nuovo anno sotto il segno di Starhotels per Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, il complesso a 5 stelle situato nel cuore della Maremma.

Oltre all’inserimento del resort in Starhotels Collezione, Terme di Saturnia beneficia ora del supporto nella promozione e vendita da parte della rete commerciale di Starhotels in Italia e all’estero, nelle attività di marketing e comunicazione e nella definizione delle politiche di revenue management del resort.



Il nuovo corso è stato inoltre segnato da un potenziamento della squadra di vertice: Il nuovo management è composto da Antonello Buono (precedentemente in Falkensteiner) nel ruolo di general manager e da Francesco Sagliocco (che arriva da Palazzo Arzaga), nuovo resort manager e responsabile F&B development.