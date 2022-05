JW Marriott in Germania: prima apertura a Francoforte nel segno del benessere olistico

12:50

JW Marriott approda in Germania. Il brand di Marriott International aprirà a Francoforte il JW Marriott Hotel Frankfurt, struttura dal design curato e focalizzata sul benessere olistico.

L’hotel disporrà di 219 camere e suite con finestre a tutta altezza, che permetteranno di ammirare lo skyline della città e il fiume Meno.



"Siamo lieti di dare il benvenuto al JW Marriott Hotel Frankfurt nel nostro portfolio di hotel di rilievo sempre in crescita - dichiara in una nota Candice D'Cruz, vice president - Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International - JW Marriott offre agli ospiti servizi ed esperienze che sono parte integrante dei viaggi d'affari e leisure dei viaggiatori moderni e questo hotel sarà un perfetto rifugio per coloro che visitano questa destinazione così fiorente”.



I servizi

Per immergere gli ospiti nella cultura del luogo, JW Marriott Hotel Frankfurt ha affidato al pittore tedesco Hartwig Ebersbach la creazione di 230 dipinti, esposti nell'hotel.



Sul fronte del food, l’albergo proporrà esperienze culinarie autentiche e sostenibili attraverso due concept pensati per gli ospiti: il Max on One, che proporrà cucina francese moderna con un tocco asiatico in un'atmosfera metropolitana; e l'Ember Bar & Lounge, un elegante cocktail e champagne lounge con un'ampia lista di vini e gin.



Il JW Marriott Hotel Frankfurt produce, inoltre, il suo miele grazie a una colonia di api che risiede sul tetto dell'hotel. Il miele sarà servito fresco da un favo durante la prima colazione e proposto a pranzo e a cena.



Pensato per garantire il benessere degli ospiti, l’hotel è dotato di centro fitness con diversi servizi, tra cui attrezzature cardiovascolari e pesi. La Spa by JW® offre, invece, trattamenti rilassanti e calmanti, nonché l'accesso alla piscina coperta, alla spa e alla sauna dell'hotel.