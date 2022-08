Delphina Hotels & Resorts: un milione di investimenti nel wellness

14:19

Ammonta a oltre un milione di euro l’investimento effettuato da Delphina Hotels & Resorts per aumentare e migliorare l’offerta wellness nelle proprie strutture.

Nel dettaglio sono stati installati due campi da paddle al Resort & Spa Le Dune, uno all’Hotel Marinedda, uno al Resort Valle dell'Erica e uno al Park Hotel Cala di Lepre, dove è stata aumentata anche l’offerta di macchine e attrezzature Tecnogym. Nel Resort & Spa Le Dune, inoltre, sono state installate delle attrezzature outdoor per allenamenti a corpo libero.



“Da sempre - dichiara la Brand Manager di Delphina Elena Muntoni - puntiamo sul benessere dei nostri ospiti e i nuovi investimenti vanno ad arricchire un'offerta già molto strutturata. Le nostre spa e i centri di talassoterapia nascono da una collaborazione con Thalgo France e sono frutto di importanti progetti creati in partnership. Una collaborazione fruttuosa che ha consentito a Delphina di far crescere figure interne di rilievo e sviluppare un importante know how nel settore del benessere”.