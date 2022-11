Globalia spinge sulla vendita di Be Live

16:55

Oltre al fronte della cessione di Air Europa, per Globalia resta aperta anche la questione della vendita di Be Live.

Secondo fonti vicine al gruppo, citate da preferente.com si starebbe per chiudere un'operazione importante riguardante la compagnia alberghiera, ma per il momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.



Lo scoglio più grande, nei precedenti tentativi di vendita, sembra essere stato il prezzo chiesto da Globalia, che ammonta a mezzo miliardo di euro. Diversi i player e i fondi che hanno avviato le trattative, lasciandole poi cadere probabilmente proprio a causa del prezzo.



Ora però il gruppo potrebbe avere maggiore fretta di chiudere l'affare e i rappresentanti di Globalia starebbero intrattenendo fitti colloqui con diversi stakeholder del settore alberghiero.