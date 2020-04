Notti gratis in albergo, la proposta della Sicilia

08:00

Aiuti fiscali alle agenzie di viaggi e alle imprese turistiche e notti gratis per i visitatori. Ci sono anche queste tra le misure previste dalla nuova finanziaria della Sicilia, varata dalla giunta Musumeci dopo una lunga seduta.

Una manovra che vale quasi due miliardi di euro che, però, Musumeci dovrà chiedere a Roma. Tra gli interventi programmati anche quelli a sostegno della cultura e del turismo. Per quest’ultimo l’assessore Manlio Messina ha presentato un pacchetto di norme che ipotizzano incentivi ai turisti, con la Regione disposta a pagare alcune notti di pernottamento. Se, ad esempio, una famiglia prenota un albergo per cinque giorni, due giorni li pagherebbe la Regione. Se,i nvece, la prenotazione è di otto giorni, quelli gratuiti per i turisti saranno tre, e così via. Un modo per immettere liquidità in un settore che teme una stagione estiva pessima.