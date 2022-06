Capitali della Cultura 2025, ecco le 16 città candidate

08:47

Prepareranno il proprio dossier di candidatura entro il 13 settembre le 16 città italiane che hanno presentato al Ministero della Cultura la manifestazione d’interesse per partecipare al titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2025.

L'elenco

Le città candidate sono Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Enna, Lanciano (Chieti), Monte Sant’Angelo (Foggia), e poi ancora Orvieto (Terni), Otranto (Lecce), Peccioli (Pisa), Pescina (L'Aquila), Roccasecca (Frosinone), Spoleto (Perugia) e Sulmona (L'Aquila).



A novembre la short list delle finaliste

Il dossier di candidatura sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti nella gestione dei beni culturali e dovrà contenere un progetto culturale della durata di un anno, inclusivo del cronoprogramma e delle singole attività previste. Entro il 15 novembre 2022 la commissione definirà la short list delle 10 città finaliste e la procedura di valutazione si concluderà entro il 17 gennaio 2023.



Il titolo di Capitale italiana della cultura, voluto dal ministro della Cultura Dario Franceschini, viene conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del progetto. Procida detiene il titolo per il 2022, Bergamo e Brescia saranno Capitali italiane della Cultura per il 2023 e la città di Pesaro assumerà questo titolo nel 2024.